Samsun'da simide altı ay içinde ikinci zam!

Samsun’da ekmeğin ardından simide de zam yapıldı.

Geçen hafta ekmeğe gelen 2,5 TL’lik zammın ardından 75 gramı 5 TL’den satılan simit, bugün uygulamaya giren tarife ile birlikte 85 gramı 7,5 TL’den satılmaya başlandı.

"ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Uygulanan zam hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Simide de ekmek gibi bu yılın Şubat ayında zam yapmıştı. O zamanki tarifede 75 gram simidin fiyatını 5 TL olarak belirlemiştik. Bugün yaptığımız zamla birlikte simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL’den satılacak. Artan maliyetler nedeniyle böyle bir zam yapmak zorunda kaldık" dedi.

ALTI AY İÇİNDE İKİNCİ ZAM

Samsun'da simide de ekmeğe de 2023 yılının Şubat ayında zam yapılmıştı. Son tarifeler ile birlikte ekmek ve simit 6 ay içerisinde ikinci zammını almış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem