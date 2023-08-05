Samsun'da simide altı ay içinde ikinci zam!

Artan maliyetler nedeniyle Samsun'da bugünden itibaren geçerli olmak üzere simide zam yapıldı. Böylece Samsun'da simide altı ay içinde ikinci zam yapılmış oldu.

Son Güncelleme:
Samsun'da simide altı ay içinde ikinci zam!

Samsun’da ekmeğin ardından simide de zam yapıldı.

Geçen hafta ekmeğe gelen 2,5 TL’lik zammın ardından 75 gramı 5 TL’den satılan simit, bugün uygulamaya giren tarife ile birlikte 85 gramı 7,5 TL’den satılmaya başlandı.

"ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Uygulanan zam hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Simide de ekmek gibi bu yılın Şubat ayında zam yapmıştı. O zamanki tarifede 75 gram simidin fiyatını 5 TL olarak belirlemiştik. Bugün yaptığımız zamla birlikte simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL’den satılacak. Artan maliyetler nedeniyle böyle bir zam yapmak zorunda kaldık" dedi.

Samsun'da simide altı ay içinde ikinci zam! - Resim : 1

ALTI AY İÇİNDE İKİNCİ ZAM

Samsun'da simide de ekmeğe de 2023 yılının Şubat ayında zam yapılmıştı. Son tarifeler ile birlikte ekmek ve simit 6 ay içerisinde ikinci zammını almış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Samsun Zam
Son Güncelleme:
Müşterisi olanlara kötü haber. Dev banka iflas etti. Alacaklılara para verilemeyecek Müşterisi olanlara kötü haber. Dev banka iflas etti. Alacaklılara para verilemeyecek
Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı
İzmir'in ödüllü şarap markası iflas etti: 80 yıldır hizmet veriyordu İzmir'in ödüllü şarap markası iflas etti: 80 yıldır hizmet veriyordu
Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı? Dolar/TL nasıl baskılandı?
Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!