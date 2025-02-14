BDDK Duyurdu, Tüketici Kredilerinde Limit Değişti

BDDK tüketici kredilerinde limit ve vade değişimine gitti. En düşük limit 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarılırken, 12 ay taksitteki limit ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. İşte yeni limit ve vade süreleri...

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BDDK Duyurdu, Tüketici Kredilerinde Limit Değişti

BDDK kredi limitlerinde ve vade oranlarında güncellemeye gitti. BDDK tarafından yapılan duyuruda yeni limit ve vade oranlarına da yer verildi.

İŞTE YENİ LİMİTLER

“Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;

Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay."

ESKİ LİMİT VE VADE ORANLARI

Bu değişiklikten önce 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı sunuluyordu.

BDDK'dan Kredi Düzenlemesi! O Sınır KaldırıldıBDDK'dan Kredi Düzenlemesi! O Sınır KaldırıldıGüncel
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Kaynak: Haber Merkezi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İhtiyaç Kredisi Faiz
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