Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

Aksaray’daki toplam 49,3 milyar liralık mevduatın yüzde 48,2’sini döviz tevdiat hesapları (DTH) oluşturdu. Aksaray’ı yüzde 47,87 ile Bingöl, yüzde 45,08 ile Yozgat takip etti. Döviz hesaplarının toplam mevduat içindeki payının en düşük olduğu iller ise Ardahan, Şanlıurfa ve Kars olarak kaydedildi. Ardahan’da döviz mevduat oranı yüzde 19,31 ile en düşük seviyede yer alırken, Şanlıurfa’da bu oran yüzde 21,29, Kars’ta ise yüzde 22,60 oldu.