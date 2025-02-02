Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu il belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2024 verilerine göre, Türkiye’de döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu il Aksaray oldu.
Aksaray’daki toplam 49,3 milyar liralık mevduatın yüzde 48,2’sini döviz tevdiat hesapları (DTH) oluşturdu. Aksaray’ı yüzde 47,87 ile Bingöl, yüzde 45,08 ile Yozgat takip etti. Döviz hesaplarının toplam mevduat içindeki payının en düşük olduğu iller ise Ardahan, Şanlıurfa ve Kars olarak kaydedildi. Ardahan’da döviz mevduat oranı yüzde 19,31 ile en düşük seviyede yer alırken, Şanlıurfa’da bu oran yüzde 21,29, Kars’ta ise yüzde 22,60 oldu.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DÖVİZ MEVDUATI ORANLARI
Üç büyükşehir arasında İstanbul, toplam 7.995 milyar TL’lik mevduat içinde yüzde 32,21’lik döviz oranıyla öne çıktı. Ankara’da döviz hesaplarının payı yüzde 31,67, İzmir’de ise yüzde 29,89 olarak belirlendi.
İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU DÖVİZE YÖNELİYOR
Veriler, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Listede Aksaray, Bingöl, Yozgat, Elazığ ve Bayburt gibi iller üst sıralarda yer alırken, döviz talebinin nispeten düşük olduğu illerin başında Ardahan, Şanlıurfa ve Kars geliyor.
İL BAZINDA DÖVİZ MEVDUAT ORANLARI
Verilere göre döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu ilk 10 il şöyle:
Aksaray – %48,2
Bingöl – %47,87
Yozgat – %45,08
Elazığ – %45,01
Bayburt – %44,35
Karaman – %44,07
Nevşehir – %43,76
Gümüşhane – %42,23
Kütahya – %41,76
Malatya – %40,19
Öte yandan, döviz mevduat oranlarının en düşük olduğu iller arasında Ardahan (%19,31), Şanlıurfa (%21,29) ve Kars (%22,60) yer alıyor.