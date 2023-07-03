Bayram tatilinin ardından dolar ve Euro'da son durum ne? Yükseliş sürüyor...

Piyasaların uzun bir aranın açılmasının ardından dolar ve Euro yükselişini sürdürüyor. İşte dövizde son durum...

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Bayram tatilinin ardından dolar ve Euro'da son durum ne? Yükseliş sürüyor...

Bayram tatilinin öncesinde hızla yükselen döviz kurları Kurban Bayramı tatilinde biraz nefes aldı.

9 günlük bayram tatilinin bitmesinin ardından piyasalar açıldı. Dolar ve Euro yükselişine devam ediyor.

Dolar kuru piyasaların kapalı kaldığı 3,5 günün ardından ilk gününde 26 TL'nin altında 25,99'dan güne başladı. Euro ise 28,40 TL'den başladı.
Dolar şu anlık olarak 26,0764 TL'den işlem görüyor.

Euro ise, anlık olarak 28,3921 TL'ye karşılık geliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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