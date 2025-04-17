Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? Güncel Rakamlar Belli Oldu

Emeklilerin promosyon ödemelerinden yararlanabilmeleri için maaş hesaplarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve üç yıl süreyle aynı bankadan maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Promosyon ödemeleri, başvurunun yapıldığı bankaya göre değişiklik gösteriyor.

İŞ BANKASI

0 - 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VAKIFBANK

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Not: Tutarlar üç yıl için peşin ödeniyor.

İNG BANK

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Emekli maaşını taşıyan ve 36 ay kalma sözü veren emeklilere,

12.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanı sıra 9.000 TL’ye kadar ek promosyonla toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

AKBANK

0 - 9.999 TL maaş: SGK promosyonu 5.000 TL + 1.250 TL ek promosyon = 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL maaş: 8.000 TL + 2.000 TL = 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş: 10.000 TL + 2.500 TL = 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL + 3.000 TL = 15.000 TL

YAPI KREDİ

0 - 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Not: Promosyon ödemesi için ek bir koşul bulunmuyor.

Emeklilerin promosyon miktarlarını karşılaştırarak kendileri için en avantajlı bankayı tercih etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi