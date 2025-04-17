Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? Güncel Rakamlar Belli Oldu
Emeklilerin maaş aldıkları bankalardan elde ettikleri promosyon tutarlarında 2025 yılı itibarıyla güncelleme yapıldı. Bankalar, SGK emeklilerine yönelik promosyonlarını maaş aralıklarına göre belirlerken, bazı kurumlar ek promosyon kampanyalarıyla ödeme tutarlarını artırıyor.
Emeklilerin promosyon ödemelerinden yararlanabilmeleri için maaş hesaplarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve üç yıl süreyle aynı bankadan maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Promosyon ödemeleri, başvurunun yapıldığı bankaya göre değişiklik gösteriyor.
İŞ BANKASI
0 - 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
VAKIFBANK
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Not: Tutarlar üç yıl için peşin ödeniyor.
İNG BANK
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Emekli maaşını taşıyan ve 36 ay kalma sözü veren emeklilere,
12.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanı sıra 9.000 TL’ye kadar ek promosyonla toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
AKBANK
0 - 9.999 TL maaş: SGK promosyonu 5.000 TL + 1.250 TL ek promosyon = 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL maaş: 8.000 TL + 2.000 TL = 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL maaş: 10.000 TL + 2.500 TL = 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL + 3.000 TL = 15.000 TL
YAPI KREDİ
0 - 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Not: Promosyon ödemesi için ek bir koşul bulunmuyor.
Emeklilerin promosyon miktarlarını karşılaştırarak kendileri için en avantajlı bankayı tercih etmeleri öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi