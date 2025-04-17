Parasını Buna Yatıran Yandı! Düşüşü Sert Oldu

KKM hesaplarındaki toplam bakiye, 31 Ocak haftasında 1 trilyon TL’nin altına düşmüştü. Son verilerle birlikte düşüş eğiliminin sürdüğü gözlendi.

KREDİLER VE MEVDUAT YÜKSELİŞTE

Aynı haftada bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, 17 trilyon 716,4 milyar TL’den 18 trilyon TL’ye çıktı. Mevduat tutarı ise 20 trilyon 978,2 milyar TL’den 21 trilyon 272,8 milyar TL’ye yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI ARTTI

Tüketici kredileri, 2 trilyon 186,3 milyar TL seviyesinden 2 trilyon 206,9 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredi kartı bakiyesi de 1 trilyon 972,5 milyar TL’den 2 trilyon 5,5 milyar TL’ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ

Bankaların takibe aldığı kredi alacakları da yükseliş kaydetti. 358,3 milyar TL olan takipteki alacak tutarı, 366,1 milyar TL seviyesine çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi