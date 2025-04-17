Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiledi? Dolar ve Euroda Son Durum Ne?

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'ya çekmesinin ardından gözler dövize çevrilirken, vatandaşlar kararın dolar ve euroya nasıl etki edeceğini merak ediyordu. Merkez'in faiz kararı sonucu dolar ve Euroda hareketlilik yaşanmadı.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiledi? Dolar ve Euroda Son Durum Ne?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasının ardından gözler dövizdeki hareketliliğe çevrildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkarıldı. Gecelik borç verme faizi ise yüzde 46’dan yüzde 49’a çıkarıldı. Gecelik borçlanma faizi de yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiledi? Dolar ve Euroda Son Durum Ne? - Resim : 1

DÖVİZDE SON DURUM NE?

Faiz artırma kararının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşanmadı. An itibarıyla dolar/TL 38,08’den işlem görüyor.

Euro/TL paritesi ise 43,54’ten işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın açıkladığı metinde, faiz artırma kararına gerekçe olarak, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanması hedefleri gösterildi.

Söz konusu kararın döviz piyasasında istikrarı sağlamak açısından önemli olduğu vurgusunda yapıldı.

Merkez Bankası'ndan 13 Ay Sonra Bir İlk! Faiz Kararında SürprizMerkez Bankası'ndan 13 Ay Sonra Bir İlk! Faiz Kararında SürprizEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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