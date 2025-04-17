Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor! Süre Daralıyor, Başvurmayan Yandı Tüm Parası Silinecek

10 YILI AŞAN HAREKETSİZ HESAPLAR KAPSAMDA

Zamanaşımı uyarısı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi doğrultusunda yapıldı. Buna göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, son talep ya da işlem tarihinden itibaren 10 yıl boyunca herhangi bir hareket görmediği takdirde zaman aşımına uğruyor. Bu tür bakiyeler, yasal süre sonunda TMSF’ye devrediliyor.