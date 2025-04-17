Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor! Süre Daralıyor, Başvurmayan Yandı Tüm Parası Silinecek
Ziraat Bankası ve Halkbank, internet sitelerinden yayımladıkları duyurularla müşterilerine zamanaşımı konusunda önemli bir hatırlatmada bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, hesaplarında uzun süredir işlem yapılmamış olan müşterilerin, 15 Haziran 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmamaları halinde söz konusu bakiyelerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 507 milyon liralık tutarın TMSF’ye aktarıldığı belirtildi.
10 YILI AŞAN HAREKETSİZ HESAPLAR KAPSAMDA
Zamanaşımı uyarısı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi doğrultusunda yapıldı. Buna göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, son talep ya da işlem tarihinden itibaren 10 yıl boyunca herhangi bir hareket görmediği takdirde zaman aşımına uğruyor. Bu tür bakiyeler, yasal süre sonunda TMSF’ye devrediliyor.
LİSTEDE ADI OLANLAR KİMLİKLERİYLE ŞUBEYE GİTMELİ
Ziraat Bankası ve Halkbank, zaman aşımına uğrayan hesap sahiplerine ait bilgilerin yer aldığı listeleri internet sitelerinde erişime açtı. Listede ismi bulunan müşterilerin, 15 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu banka şubesine geçerli kimlik belgeleri ile şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.
Bankalardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi bankamız internet sitesinde dört ay süreyle yayımlanacaktır. 15 Haziran 2025 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde söz konusu hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."
ÖZEL BANKALARDAKİ HESAPLAR DA DEVRİ KAPSAYACAK
Zamanaşımı uygulaması yalnızca kamu bankalarıyla sınırlı kalmayacak. Tüm özel bankalar da dahil olmak üzere, son 10 yılda hesaplarında hiçbir işlem gerçekleştirilmemiş müşterilere ait bakiyeler de TMSF’ye devredilecek. Bu devir işleminden etkilenmek istemeyenlerin, ilgili banka şubesine bireysel başvuruda bulunması gerekiyor.
TMSF devriyle birlikte, hesap sahiplerinin bu bakiyelere erişimi tamamen sona erecek. Bankalar, mağduriyet yaşanmaması için müşterilerini zamanında işlem yapmaya çağırıyor.