Bakanlıktan açıklama: Emekli maaşı ödeme takvimi değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin maaş ödeme tarihlerinin değiştiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediği bildirildi.

Bakanlıktan açıklama: Emekli maaşı ödeme takvimi değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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