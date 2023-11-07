Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan erken emeklilik iddialarına yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği, listeye göre beş meslek grubu daha bu listenin içerisinde dahil edildiği, ağır çalışma koşulları nedeniyle bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkının verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) söz konusu listenin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da dahil edildiği ve belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabileceklerinin ifade edildiği haberlere yönelik basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, "Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği hakkındaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabilmektedirler. Kanunda belirlenen işyerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine, 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklenmekte, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürmektedir.

5510 sayılı Kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde; Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kolları dikkate alınmıştır.

Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği Kanunun 40’ıncı maddesinde herhangi bir yeni Kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.

Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem