Ferit Şahenk satmaya devam ediyor: Galataport'u Katar'a satacak iddiası

Geçmişte Garanti Bankası'nı BBVA'ya satan Ferit Şahenk'in şimdi de Galataport'taki hissesini satacağı iddia edildi.

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Ferit Şahenk satmaya devam ediyor: Galataport'u Katar'a satacak iddiası

Doğuş grubunun sahibi ve Garanti Bankası'nın eski yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, bir satışa daha imza atıyor.

Garanti'yi 5 milyar dolara İspanyol BBVA'ya, Tommy Hilfiger’ı ve Miami’de ortak olduğu The Raleigh otelini 103 milyon dolara satan Şahenk, Doğuş Holding ve Bilgili Holding'in birlikte inşa ettiği Galataport’un satışı için Katar varlık fonu Qatar Investment Authority ile görüşüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Şahenk, yapımında 1,02 milyar euro (31 milyar TL) kredi kullandığı Galataport’un olası satışından elde edeceği geliri, aldığı kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Haberde görüşmelerin daha başlarında olduğu ve bir anlaşma durumunun olamama ihtimalinden de söz edildi.

Karaköy'e, Galata Kulesi ve köprüsünün yakınına inşa edilen 1.7 milyar kruvaziyer limanı projesi Galataport, bir dizi ertelemenin ardından 2021’de açılmıştı.

Projenin hedefinde yıllık ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcu ağırlamak vardı.

Garanti'deki hissesini satan Şahenk, yatırım ve inşaat işleriyle ilgileniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Garanti Bankası Ferit Şahenk Galata Kulesi Katar
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