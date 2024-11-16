Bakanlık Duyurdu, Hemen Kontrol Edin: Ödemeler Yatırılmaya Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açuıklamasında evde bakım yardımı uygulamasının 2006 yılında başladığını hatırlatarak, söz konusu uygulamanın engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatıldığını söyledi. Göktaş, engelli kişilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurguladı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

HER AYIN 15'İNDE BAŞLIYOR

Evde bakım yardımı çerçevesinde hak sahipleri başına 9 bin lira 77 Türk Lirası yardımının her ayın 15'inde başladığını hatırlatan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Kaynak: AA