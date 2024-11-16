Emeklilikte ‘Vergi İndirimi’ Avantajı! ‘Asgari Ücret’ Detayı: Borçlanma Yapacakları İlgilendiriyor

Askerlik görevini yerine getiren vatandaşlar bu süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giderek borçlanma başvurusu yapıp, emeklilik hesaplamasına dahil edebilirler. Fiili askerlik hizmeti silah altına alınma tarihi ile başlayıp, terhis tarihi ile sona eriyor. Er ya da erbaş olanlar bu sürenin tamamını borçlanabiliyor. Sosyal güvenlik sisteminde bir ayın 30 gün olarak kabul edilmesi ile askerlik süresine dair yapılacak borçlanma işlemleri bu süreyi esas alıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASINA VERGİ İNDİRİMİ

Askerlik borçlanması gibi hizmet borçlanmaları yapanlar, SGK’ya ödedikleri primleri gelir vergisi matrahında gider olarak gösterebiliyor. Bu sayede, ödenen prim tutarı, ilgili ayın vergiye tabi kazancından düşülerek çalışanların net gelirinde artış sağlanıyor. Ödeme işlemini hangi ayda yaparsanız yapın, vergi avantajı kazanmada herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ödemenin yapıldığı ayın bordrosunda vergi indirimi uygulanmaya başlanıyor.

Vergi avantajından yararlanmak isteyenlerin, prim ödeme belgelerini işverenlerine ibraz etmesi gerekiyor. İşveren, bu tutarı safi ücretin tespitinde gider olarak dikkate alırken, durumu vergi dairesine bildirmekle de yükümlü. Belgenin işverence saklanması da önemli bir şart olarak belirtiliyor. Kazançtan düşülen tutara karşılık gelen vergi indirimi, çalışanların gelir vergisi yükünü hafifletiyor.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER

Vergi indirimi hakkı, borçlanmayı yaptıkları sırada bir işte çalışan ve borçlanma sonrasında da çalışmaya devam edenleri kapsıyor. Çünkü borçlanma primleri, yalnızca ücret gelirlerinden indirim konusu yapılabiliyor. Borçlanma yapar yapmaz emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin ücret geliri olmadığı için bu avantajdan yararlanmaları mümkün olmuyor.

ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞANLAR DİKKAT

Asgari ücretle çalışanlar, kazançlarının vergi dışı bırakılmış olması nedeniyle bu indirimden faydalanamıyor. Bu nedenle, asgari ücretle çalışanların borçlanma primleri için vergi indirimi başvurusunda bulunmasına gerek bulunmuyor.

Kaynak: Habertürk