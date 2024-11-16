BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! Akaryakıta Yeni Fiyat Tarifesi: Yeni Haftanın İlk Dakikalarında Tabelaya Yansıyacak

Son dakika: Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca araç sahibini gündeminde kalmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları brent petroldeki hareket ile yön bulurken akaryakıt litre fiyatları için son dakika haberi geldi. Bu kez indirim yolda!

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, benzin litre fiyatı yeni haftanın ilk gününde değişiyor. Benzine pazartesi gününden geçerli olacak şekilde 62 kuruş indirim geliyor.

İndirimin ardından benzin İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.

16 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL