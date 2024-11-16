CHP Harekete Geçti, Asgari Ücret İçin Kritik Zirve

CHP, bugün (16 Kasım 2024) İstanbul’da DİSK, Hak-İş, Türk-İş, KESK ve Birleşik Kamu İş’in katılımıyla çalışma hayatına dair bir çalıştay gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRA OLSUN TALEBİ

Bu çalıştayda asgari ücret konusunu da gündeme geleceğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer “Asgari ücretin 30 bin lira olmasını önerdik ama sadece bu yetmez. Biz Türkiye’de asgari ücretin genel ücret olmasının önüne geçecek bir ücret politikası olması gerektiğini söylüyoruz. Şu an çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretle çalışıyor. İnsan onuruna yaraşır bir ücretlendirme politikası nasıl yapılır, ülkedeki büyüme payı maaşlara nasıl yansıtılır, bunları konuşacağız ve sonunda parti programımıza da işleyecek bir sonuç bildirgesi paylaşacağız” dedi.

ÇALIŞTAY SONUCU PARTİ PROGRAMINA İŞLENECEK

Bu çalıştayın CHP’nin iktidarında uygulayacağı politikaları oluşturacak yeni parti programına da işleneceğini aktaran Taşcıer “Ayrıntılı bir parti raporu çıkartacağız. Bu, CHP’nin parti programı kapsamında attığı adımlardan birisi olacak. İnsan onuruna yaraşır bir ücretlendirme politikası nasıl yapılır, bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN YAPISI TARTIŞILACAK

Taşcıer, konfederasyon temsilcileriyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na daha adil bir yapının nasıl kazandırılacağı, vergi dilimlerinin nasıl değiştirilebileceği gibi konuları konuşacaklarını da belirtti.

“BÜYÜME ÜCRETLİYE YANSIMIYOR”

Ayrıca büyüme paylarının ücret zamlarına yansıması için de neler yapabileceklerini konuşacaklarını aktaran Taşcıer “Bir kişinin keyfine bırakmayacak bir politika üretmemiz lazım. Erdoğan’ın gönlünden kopmazsa asgari ücrete ne olacak? Devlet kurallarla yönetilmeli. O kuralları belirleyecek bir ücretlendirme politikasını bu çalıştayda ortaya koyacağız. Enflasyon hedefine göre bir zam değil, büyüme payından da ücretlilere pay verebilecek bir sistem önermeliyiz. Çünkü mevcut iktidar her iki cümlesinden birinde büyümeden söz ediyor ama bu büyüme ücretliye yansımıyor” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet