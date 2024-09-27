Bakan Yumaklı Duyurdu! 3 Milyar Liralık Destek Hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Yumaklı, üreticiye desteklerinin devam ettiğini söyledi.

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Bakan Yumaklı Duyurdu! 3 Milyar Liralık Destek Hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep ziyareti sırasında bir hayvan çiftliğini ziyaret etti. Orada gazetecilere konuşan Bakan Yumaklı, Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu hatırlatarak, hayvancılık konusunda da büyük destek sağladıklarını söyledi.

DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Yılın ilk günü itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Hem Gaziantep şehrini ve girişimcimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerinin bu örnek uygulamalarının ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum.

Bakan Yumaklı Duyurdu! 3 Milyar Liralık Destek Hesaplarda - Resim : 1

ŞAP AŞILAMASI 1 AY SÜRECEK

Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizin tekraren altını çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum."

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Kaynak: AA

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İbrahim Yumaklı tarım
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