Bütün Marketlerden Apar Topar Toplatıldı! Satışı Resmen Yasaklandı

Verilen bu karar, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltıcı satışların önüne geçmek amacıyla alındı. Gıda güvenliği ve şeffaflık konusunda artan endişelere yanıt olarak getirilen bu düzenleme, marketlerdeki ürün etiketlerine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eritme peynirlerinde yanıltıcı etiket kullanımı artık yasak. "Tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar" gibi geleneksel peynir isimleri eritme peynirlerinde yer almayacak. Bakanlık, denetimlerin artırılacağını ve bu kurallara uyulmasının titizlikle takip edileceğini duyurdu.