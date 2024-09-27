Bütün Marketlerden Apar Topar Toplatıldı! Satışı Resmen Yasaklandı
Son dönemde gıda ürünlerine yönelik denetimler sıkılaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir düzenlemeye daha imza attı. Bakanlık, zincir marketlerde satılan bazı peynir çeşitlerine yönelik kısıtlamalar getirdi. Özellikle "kaşar" ve "tulum" gibi peynir isimlerinin eritme peynirlerinde kullanılmasına yasak getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Verilen bu karar, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltıcı satışların önüne geçmek amacıyla alındı. Gıda güvenliği ve şeffaflık konusunda artan endişelere yanıt olarak getirilen bu düzenleme, marketlerdeki ürün etiketlerine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eritme peynirlerinde yanıltıcı etiket kullanımı artık yasak. "Tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar" gibi geleneksel peynir isimleri eritme peynirlerinde yer almayacak. Bakanlık, denetimlerin artırılacağını ve bu kurallara uyulmasının titizlikle takip edileceğini duyurdu.
Bakanlık, peynir ürünlerinin yanı sıra aromalı ürünlerin de denetim kapsamına alınacağını belirtti. Özellikle "muzlu, çilekli, fındıklı" gibi ifadelerle satılan gofretlerin bu isimlerle satışının yasaklanması ve ambalajlarında "aromalı" ibaresinin yer almasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.
YENİ TEPLİĞ HAZIRLIĞI
Gıda sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, taklit ürünlerin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan tebliğin detayları netleşmeye başladı. Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, eritme peynirlerinde coğrafi işaretli peynirlerin isimlerinin yanıltıcı şekilde kullanılmasının önleneceğini ve etiketlerde daha belirgin bir şekilde yer alması gereken kuralların belirlendiğini açıkladı.
Yeni düzenleme ile peynir ürünlerinde tüketiciyi yanıltacak ibareler kullanılamayacak ve ürün adı algısı yaratacak büyük punto yazıların kullanımına kısıtlama getirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve tüketici haklarını koruma adına denetimlerini sürdürecek.