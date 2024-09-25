Kayısı Yerine Dikti, Verimi 10 Kat Arttı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan çiftçi Salih Özdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği bir projeyle kayısı yerine badem yetiştirmeye karar verdi. Özdemir, 5 yıl önce bir arkadaşının önerisiyle bu projeye başvurarak, 105 dönümlük bir alanda badem üretmeye başladı.
Kaynak: İHA
2019 yılında başladığı üretim sürecinde, ilk üç yılda yaklaşık 3,5 ton badem hasat eden Özdemir, bu yıl tamamladığı yeni sezonda verimini 11 tona çıkardı. Serbest piyasada bademin kilogram fiyatı 250 TL civarında seyrederken, Özdemir'in ürünleri için belirlenen fiyatın 83 TL olduğunu ifade etti. Üretici, iç piyasada fiyatların yükselmesini bekleyerek, şimdilik ürünlerini satışa sunmadığını belirtti.
Özdemir, 2019 yılı Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibe desteği ile 3 bin 800 badem ağacı diktiğini vurgulayarak, "İlk üç yılda elde ettiğimiz verim oldukça düşükken, bu sezonki verim artışı bizi oldukça memnun etti. Üretimimizin devamı için piyasa fiyatlarının yükselmesini umuyoruz" dedi.