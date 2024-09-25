Kayısı Yerine Dikti, Verimi 10 Kat Arttı

Özdemir, 2019 yılı Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibe desteği ile 3 bin 800 badem ağacı diktiğini vurgulayarak, "İlk üç yılda elde ettiğimiz verim oldukça düşükken, bu sezonki verim artışı bizi oldukça memnun etti. Üretimimizin devamı için piyasa fiyatlarının yükselmesini umuyoruz" dedi.