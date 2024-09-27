TÜİK, Samsun’un 8 Aylık İhracatını Açıkladı

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat ise yüzde 10,7 azaldı. Samsun’da da Ağustos ayında ihracat 138,7 milyon dolar olurken, ithalat 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İHRACAT GEÇEN YILIN İLK 8 AYINA GÖRE 69,6 MİLYON DOLAR ARTTI



2023 yılının ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos) faaliyet illerine göre Samsun’un ihracat rakamı 1 milyar 60 milyon 851 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2024 yılında ise aynı dönemde Samsun’da faaliyet illerine göre gerçekleşen ihracat rakamı 69,6 milyon dolar artarak 1 milyar 130 milyon 451 bin dolar olarak açıklandı. 2023 Ağustos ayında Samsun’dan 157,2 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2024 Ağustos’ta ise bu rakam 138,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İTHALAT GEÇEN YILIN İLK 8 AYINA GÖRE 54,3 MİLYON DOLAR AZALDI



İthalat rakamlarına bakıldığında Samsun’da 2023’ün ilk 8 ayında toplam 817,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmişti. Bu yıl ilk 8 ayda yapılan ithalat 762,8 milyon dolar oldu. Ayrıca geçen yıl Ağustos’ta 121,4 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken, bu yıl Ağustos’ta ise 58,9 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Kaynak: İHA