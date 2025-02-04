Bakan Şimşek'ten Tüketici Kredileri için Mesaj: Faizler Düşecek mi? Net Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.

Bloomberg Zirvesi'inde konuşan Bakan Şimşek, birinci önceliğin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söylerken, "Sürdürülebilir yüksek büyüme oranının anahtarı, fiyat istikrarı. Büyüme geçici olarak tarihi standarda göre biraz düşük. Birinci önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmek. Piyasadaki şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek" dedi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE FAİZLER İÇİN AÇIKLAMA

"Tüketici kredilerinde daha seçici olmalıyız" ifadesini kullanan Bakan Şimşek, "TCMB tüketici kredilerinde sıkı kalmaya devam etmeli" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz. Biz zaten yüksek tarife standardındayız, bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz. ABD tarifelerinde hedef alınan ülkelerden olmayı beklemiyoruz. Avrupa'daki büyümeye bağlıyız ve oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz."

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

"Biz zaten yüksek tarife standardındayız, bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz" diyen Bakan Şimşek, "ABD tarifelerinde hedef alınan ülkelerden olmayı beklemiyoruz. Avrupa'daki büyümeye bağlıyız ve oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"DOLAR KURU HEDEFİMİZ YOK"

Dolar/TL kuru için yükselişi tolere edebileceklerini dile getiren Bakan Şimşek, "TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kur hedefimiz yok. Program işe yaradıkça kurda yükselişi tolere edebiliriz. Doğrudan yabancı yatırımların gelmesini istiyoruz, altyapıya çok fazla yatırım yaptık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi