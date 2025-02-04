Simiti 20 Liradan Satana Yasal İşlem! Bakanlık Fahiş Fiyat Yapanları Tek Tek Buldu: İstanbul'un 18 İlçesinde...

İstanbul'da sabah saatlerinde simit fiyatlarının 20 TL'ye yükseldiği görüldü. Daha önce 15 TL'den satılan simitte yüzde 33 oranında bir fiyat artışı yaşandı. Şehirdeki bazı semtlerde ise simit fiyatları 20 TL’yi aşarak daha yüksek seviyelere çıktı. Resmi karar alınmadan yapılan o zam için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada simiti 20 liraya satanlara yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

ŞİKAYETLER ARTINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Gürcan şunları dile getirdi:

"Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan 'simidin 20 TL’ye satıldığı' yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

İSTANBUL'UN 18 İLÇESİNDE DENETİM

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan '100 gr simit 10 TL' tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir."

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA MÜSAMAHA YOK"

"Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi