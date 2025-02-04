Konut Kredisinde Geri Ödeme Planı Değişti: Oranlar Düşüşe Geçti

Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faiz oranlarında ilk düşüş yaşandı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Konut Kredisinde Geri Ödeme Planı Değişti: Oranlar Düşüşe Geçti

Bankalar, faiz indirimini uygulamaya koyarak en düşük konut kredisi faiz oranını yüzde 2,74’e çekti.

Geçen hafta yüzde 2,79 seviyesinde olan en düşük konut kredisi faizi, bu hafta itibarıyla yüzde 2,74’e geriledi.

Bankaların 2025 itibarıyla konut kredisinde güncel faiz oranları belli oldu. İşte detaylı geri ödeme listesi:

Konut Kredisinde Geri Ödeme Planı Değişti: Oranlar Düşüşe Geçti - Resim : 1

BANKALARDA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (ŞUBAT 2025)

Bankaların 61-120 ay vadeli konut kredileri için sunduğu faiz oranları şu şekilde:

TEB: %3,00

İş Bankası: %3,00

Ziraat Bankası: %2,79

QNB Finansbank: %2,84

Akbank: %2,85

Vakıf Katılım: %2,74 (Konut finansmanı kâr payı)

Garanti BBVA: %2,88

Konut Kredisinde Geri Ödeme Planı Değişti: Oranlar Düşüşe Geçti - Resim : 2

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEME PLANI

En düşük oran olan %2,74 üzerinden 1 milyon TL’lik konut kredisi çekildiğinde vade seçeneklerine göre aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları şöyle oluşuyor:

-108 Ay Vade

Aylık Taksit: 28.963 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.129.217 TL

-96 Ay Vade

Aylık Taksit: 29.610 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.843.794 TL

-84 Ay Vade

Aylık Taksit: 30.555 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.567.801 TL

-72 Ay Vade

Aylık Taksit: 31.965 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.302.676 TL

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