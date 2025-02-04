Akaryakıt Zammı Son Dakika! Benzin Motorin Sıra LPG'ye Geldi: 1 Lira Birden Zamlanacak

ÖTV zammı sonrasında 35 kuruş yükselen LPG fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve motorin fiyatları son 1 aydır peş peşe değişip rekor seviyelere ulaşırken bir zam haberi de otogaz litre fiyatları için geldi. Peki 4 Şubat 2025 güncel LPG-Otogaz fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte benzin ve mazot fiyatlarında son durum ile haberin detayları…

Akaryakıt Zammı Son Dakika! Benzin Motorin Sıra LPG'ye Geldi: 1 Lira Birden Zamlanacak

Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmiş, 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ocak ayının son gününde ise motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG’YE BÜYÜK ZAM

Yarından itibaren geçerli bir olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına yaklaşık 1 lira zam bekleniyor.

Akaryakıt Zammı Son Dakika! Benzin Motorin Sıra LPG'ye Geldi: 1 Lira Birden Zamlanacak - Resim : 1

OTOGAZ SATIŞLARI İLK SIRADA

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 12,2 azalarak 45 bin 347 ton oldu.

İhracat, İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, BAE, Ukrayna, Lübnan, Romanya, KKTC ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 12,3 artarak 92 bin 841 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda önceki aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 322 bin 445 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.

Akaryakıt Zammı Son Dakika! Benzin Motorin Sıra LPG'ye Geldi: 1 Lira Birden Zamlanacak - Resim : 2

4 ŞUBAT 2025 GÜNCEL BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

  • Benzin: 46,30 TL
  • Motorin: 46,45 TL
  • LPG (Otogaz): 26,44 TL

İstanbul Avrupa

  • Benzin: 46,15 TL
  • Motorin: 46,34 TL
  • LPG (Otogaz): 25,57 TL

Ankara

  • Benzin: 46,85 TL
  • Motorin: 47,11 TL
  • LPG (Otogaz): 26,21 TL

İzmir

  • Benzin: 47,24 TL
  • Motorin: 45,53 TL
  • LPG (Otogaz): 26,18

Kaynak: Haber Merkezi

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