Akaryakıt Zammı Son Dakika! Benzin Motorin Sıra LPG'ye Geldi: 1 Lira Birden Zamlanacak

Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmiş, 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ocak ayının son gününde ise motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG’YE BÜYÜK ZAM

Yarından itibaren geçerli bir olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına yaklaşık 1 lira zam bekleniyor.

OTOGAZ SATIŞLARI İLK SIRADA

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 320 bin 420 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 12,2 azalarak 45 bin 347 ton oldu.

İhracat, İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, BAE, Ukrayna, Lübnan, Romanya, KKTC ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 12,3 artarak 92 bin 841 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda önceki aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 322 bin 445 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.

4 ŞUBAT 2025 GÜNCEL BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 46,30 TL

Motorin: 46,45 TL

LPG (Otogaz): 26,44 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 46,15 TL

Motorin: 46,34 TL

LPG (Otogaz): 25,57 TL

Ankara

Benzin: 46,85 TL

Motorin: 47,11 TL

LPG (Otogaz): 26,21 TL

İzmir

Benzin: 47,24 TL

Motorin: 45,53 TL

LPG (Otogaz): 26,18

Kaynak: Haber Merkezi