Armataş İnşaat'a Konkordato İçin Geçici Mühlet Kararı Verildi

Mahkeme, şirket ortakları Ali Haydar Armağan ve Ali Mansur Taş’ın başvurusu üzerine 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

İHTİYATİ HACİZ KARARLARI UYGULANAMAYACAK

Mahkeme kararına göre, geçici mühlet süresi boyunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan takipler de dahil olmak üzere, borçlular aleyhine yeni bir icra takibi başlatılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak. Ayrıca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacak.

DEVAM EDEN TAKİPLER SÜRECEK

Öte yandan, rehinle teminat altına alınmış alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek veya devam eden takipler sürecek, ancak bu süreçte muhafaza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin başarısının incelenmesi ve şirketin mali durumu ile faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla Mali Müşavir İlkut Elif Kandil Göker ve Hukukçu Ceyda Sarıca’yı geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirdi. Şirketin tüm işlemleri, geçici konkordato komiserleri kurulunun onayına tabi olacak.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

Mahkeme, kesin mühlet kararı verilmesi konusunda nihai değerlendirmeyi yapmak üzere duruşma tarihini 30 Nisan 2025 olarak belirledi. Konkordato sürecine itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilanın yayımlanmasının ardından yedi gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte sunabilecekleri bildirildi.