Bakan Şimşek'ten 'Kredi Notu' Mesajı: 'Ekonomimizin Dayanıklılığını...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in kredi notu kararının ardından bir açıklama yaptı. Şimşek, "Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" dedi.

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Bakan Şimşek'ten 'Kredi Notu' Mesajı: 'Ekonomimizin Dayanıklılığını...'
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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi. Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

Şimşek açıklamasında söz konusu kredi artışının "sürecin başarıyla yönetildiğine ve ekonominin dayanıklılığını teyit ettiğine" dikkat çekti.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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