Bakan Şimşek'in ABD Programı Belli Oldu: İkili Toplantı Trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti sırasında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Şimşek, temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen başta olmak üzere birçok önemli isimle ikili görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek'in ABD Programı Belli Oldu: İkili Toplantı Trafiği

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da eşlik edeceği ABD temaslarına bugün başlıyor. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek.

G20 VE DÜNYA BANKASI TOPLANTILARINA KATILACAK

Bakan Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına katılım sağlayacak.

LİDERLERLE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Hazine Bakanı Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile görüşecek Şimşek, G20 toplantıları kapsamında da diğer mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Bakan Şimşek'in ABD Programı Belli Oldu: İkili Toplantı Trafiği - Resim : 1

Şimşek, çok taraflı kalkınma bankalarının başkan ve üst düzey yönetimleriyle de bir araya gelerek, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Asya Kalkınma Bankası Başkan Adayı Masato Kanda, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Nobumitsu Hayashi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ve Uluslararası Finans Kurumunun tepe yöneticileriyle toplantılar yapacak.

Bakan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşecek.

ABD temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına katılacak Şimşek, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered, Barclays gibi önde gelen yatırım bankalarıyla geniş katılımlı yatırımcı seminerlerinde bulunarak sunum gerçekleştirecek.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA STRATEJİK GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelecek.

Brookings Enstitüsünün en önemli araştırma merkezlerinden Hutchins Center'da Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı bir sunum yapacak Şimşek, Atlantik Konseyi ve Uluslararası Finans Enstitüsünde Türkiye'yi yakından takip eden akademisyenler ve ekonomistlerle toplantı yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Şimşek
Mucize Gıdanın Hasadı Başladı: Kansızlığı Bitiriyor! Hem Böbrekleri Koruyor Hem Sakinleştiriyor Mucize Gıdanın Hasadı Başladı: Kansızlığı Bitiriyor! Hem Böbrekleri Koruyor Hem Sakinleştiriyor
Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül 7 Besinini Açıkladı: Bilinçsiz Tüketildiğinde Solunumu Anında Durduruyor Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül 7 Besinini Açıkladı: Solunumu Kesip Felç Ediyor
Taze Yumurta Nasıl Anlaşılır? İşte Bilinmesi Gereken Püf Noktaları Taze Yumurta Nasıl Anlaşılır? İşte Bilinmesi Gereken Püf Noktaları
Gram Altın Fiyatı Rekorları Bir Bir Kırdı! Kapalıçarşı’dan Altın Tahmini Gecikmedi: Tüm Dünyanın Gözü 5 Kasım’da Kapalıçarşı Kuyumcularından Rekor Sonrası Tahmin