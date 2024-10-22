Gram Altın Fiyatı Rekorları Bir Bir Kırdı! Kapalıçarşı’dan Altın Tahmini Gecikmedi: Tüm Dünyanın Gözü 5 Kasım’da

SİNEM ERYILMAZ

Son dakika: Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle dün 2 bin 740,61 doları test ederek rekor tazelemesinin ardından yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 719,82 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde ons altın yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 734 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatı da ons altın fiyatındaki bu rekordan destek bularak dün tarihi zirvesini bir kez daha yenilemişti. Bugün ise Kapalıçarşı altın gram fiyatı 3.165 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı5.327 liradan atılırken, Cumhuriyet altını da 21.529 liradan değerleniyor.

FED’İN YUMUŞAK İNİŞ SENARYOSU GÜÇLENİYOR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikası, jeopolitik riskler ve ABD bilanço dönemi gündemin merkezinde olmaya devam ediyor. ABD’den gelen güçlü makroekonomik veriler resesyon endişelerini azaltırken, Fed’in uyguladığı parasal sıkılaştırma politikası sayesinde enflasyon hedefe yaklaşmış durumda. Sıkı para politikası sonrası ABD’de işgücü piyasasının güçlü kalması ve aşırı ısınmadan kaçınılarak makul bir büyüme elde edilmesi, ekonomide yumuşak iniş senaryolarını güçlendirdi.

Tüm bu gelişmeler ile Fed’in faiz beklentileri de bir miktar zayıfladı. Mevcut piyasa projeksiyonları yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi beklentileri ile dengelendi. Ancak ABD işgücü ve enflasyon verileri güçlü gelmeye devam ederse Aralık ayında Fed’in faiz indirimini ertelemesi bekleniyor.

Öte yandan 5 Kasım’da gerçekleşecek ABD başkanlık seçimine ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu’da artan çatışmalar da piyasalarda etkili olmayı sürdürüyor.

CITI’DEN ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları için Citi Research ise tüm gelişmeleri ele alarak yaptığı yeni bir değerlendirmeyi açıkladı. ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed'in faiz indirimleri ve fiziki ve ETF alımlarını işaret eden Citi, altın fiyatları için üç aylık tahminini yükseltti. Daha önce 2.700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2.800 dolara yükselten kurum, 6-12 aylık tahminini 3.000 dolar olarak açıkladı.

Gümüş fiyatı için 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükselten Citi, “Altın ve gümüşün, Fed'in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrolün yakın vadede Orta Doğu'da tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KAPALIÇARŞI KUYUMCULARINDAN ALTIN GRAMI İÇİN YORUM

Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Hüdayi Zorlu, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamasında hem gram altın hem de çeyrek altın yıl sonu tahmini paylaştı. Altın fiyatlarının henüz pik noktasına ulaşmadığını dile getiren Zorlu, “Gram altın bu ayın sonu ve Kasım ayının ilk haftasına kadar 3.200 – 3250 TL’yi görür. Sonrasında 10-15 gün duraksama yapar. Yıl sonu ve 2025’in ilk günlerinde ise altın gram fiyatı beklentimiz 3500-3600 TL civarında. Çeyrek altın yıl sonu tahminimiz ise 5700-5800 TL” dedi.