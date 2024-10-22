Mucize Gıdanın Hasadı Başladı: Kansızlığı Bitiriyor! Hem Böbrekleri Koruyor Hem Sakinleştiriyor

Elbistan, Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde ekili arazilerde yetiştirilen şeker pancarının hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl 80 bin dekar alanda yetiştirilen şeker pancarından, il genelinde 518 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadı yapılan pancarlar fabrikalara gönderilerek işleniyor ve bu süreçte 71 bin ton kristal şeker üretimi hedefleniyor.

2 BİN ÇİFTÇİ ÜRETİYOR

Şu ana kadar pancarların yüzde 50'sinin hasadı tamamlandı ve fabrikalarda kristal şeker üretimine başlandı. Yaklaşık 2 bin çiftçinin ürettiği bu değerli ürün, hem Kahramanmaraş ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

ŞEKER PANCARININ FAYDALARI

Şeker pancarı, sinir hücrelerine direkt etki ederek sakinleştirici özellik taşıyor. Ayrıca kolesterolü düşürme ve kansızlığı önleme gibi önemli sağlık faydalarına sahip. Böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA - Haber Merkezi