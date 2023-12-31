Bakan Şimşek, enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl diledi

Mehmet Şimşek, paylaştığı yeni yıl mesajında ekonomideki dileklerini sırladı.

Bakan Şimşek, enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl diledi

Yılın son gününde siyasi partilerden ve hükümet yetkililerinden 'yeni yıl' mesajları gelmeye başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıl mesajında ekonomiyle ilgili hedeflerine yer verdi.

Şimşek şunları söyledi:

"Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.

2024 yılı;

•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,

•Kur korumalı sistemin sonlandığı,

•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,

•Bütçe disiplininin tesis edildiği,

•Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.

Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

Erdoğan'dan yeni yıl mesajıErdoğan'dan yeni yıl mesajıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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