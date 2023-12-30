Gelir vergisi tebliğine tepki: 'Söyleyecek söz yok…'

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisinde ilk dilimin 110 bin lira olarak belirlenmesini eleştirerek "Yeniden Değerleme Oranı 2000’den beri kuruşu kuruşuna uygulansaydı ilk dilim 288.571 TL olacaktı" dedi.

Gelir vergisi tebliğine tepki: 'Söyleyecek söz yok…'

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında harç ve vergi zamlarıyla birlikte Gelir Vergisi Genel Tebliği de yayımlandı.

Gelir vergisine tabi gelirlerin ilk basamağı 110 bin lira olarak belirlendi. Yıllık geliri 110 bin liraya kadar olanlardan yüzde 15 gelir vergisi alınacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl, hükümeti eleştirdi.

Bingöl, "2024 yılı gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110.000 TL olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yine yetki kullanmamıştır. Oysa Yeniden Değerleme Oranı 2000’den bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı 2024 yılında gelir vergisinin ilk dilimi 288.571 TL olacaktı. Söyleyecek söz yok…" dedi.

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