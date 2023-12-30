Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' yeni asgari ücreti geçti!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayımladı.

Türk-İş verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) aralık ayında 14 bin 431 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIR 47 BİN TL'Yİ AŞTI

Verilere göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) aralık ayında 47 bin 9,38 TL’ye ulaştı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN 'YAŞAMA İMKANI' KALMADI

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 18 bin 796 TL olarak kaydedildi.

AÇLIK VE YOKSULLUK DERİNLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem