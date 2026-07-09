Bakan Şimşek Duyurdu: TL Mevduatta 11 Yılın Rekoru Kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının en kritik meyvesini açıkladı. Bölgesel ve küresel çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak ters dolarizasyonda tarihi bir rekor kırdı.

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Bakan Şimşek Duyurdu: TL Mevduatta 11 Yılın Rekoru Kırıldı
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Türkiye ekonomisinde dövizden Türk lirasına geçiş hız kesmeden devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

YÜZDE 62 EŞİĞİ AŞILDI

Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde, ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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