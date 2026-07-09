FED Baskısı Altını Vurdu: Dev Banka Tahminini Aşağı Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim enerji piyasalarını hareketlendirirken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği beklentisi yatırımcıların odağını yeniden Fed'in para politikasına çevirdi. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı öngörüsü ise altın fiyatlarında satış baskısını güçlendirdi.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

Hafta içinde son günlerin en düşük seviyelerini test eden spot altın, yeni işlem gününde de değer kaybetti. Ons altın gün içinde 4 bin 60 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra gelen alımlarla toparlanarak sabah saatlerinde yaklaşık 4 bin 93 dolar seviyesinden işlem gördü. İç piyasada gram altın da uluslararası fiyatlardaki dalgalanmaya paralel hareket etti. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,5'e yakın yükselişle 6 bin 165 lira seviyelerinde işlem gördü.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Piyasalardaki hareketliliğin arkasındaki en önemli başlıklardan biri Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler oldu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği için İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar düzenlediğini açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırıları ise ateşkes beklentilerini zayıflatırken, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

GÖZLER FED'İN FAİZ ADIMLARINDA

Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde sıkı para politikasını sürdüreceğini fiyatlamaya devam ediyor. Piyasalarda eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimali güçlü görülürken, 2027'nin başında da ek faiz artırımı beklentileri öne çıkıyor. Uzmanlar, yüksek faiz ortamının faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

FED TUTANAKLARI ENFLASYON KAYGISINI ORTAYA KOYDU

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, enflasyon risklerinin halen güçlü şekilde hissedildiği vurgulandı. Politika yapıcıların fiyat baskılarının devam ettiğine dikkat çektiği tutanaklarda, gerektiğinde ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceği mesajı verildi.

BANK OF AMERICA TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Altın piyasasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de Bank of America'dan geldi. Küresel banka, Fed'in beklenenden daha sıkı bir para politikası izleyeceği öngörüsüyle 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı beklentisini yaklaşık yüzde 14 aşağı çekerek 4 bin 360 dolar seviyesine indirdi.

DİĞER KIYMETLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki satış baskısı diğer değerli metalleri de etkiledi. Gümüş gün içinde gerilese de kayıplarının bir kısmını telafi ederek 58 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Platin ve paladyum ise yükseliş eğilimini koruyarak yatırımcıların radarındaki diğer değerli metaller arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi