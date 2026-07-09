Piyasalarda Hareketlilik! Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 46,8770 liradan, euro ise 53,7040 liradan işlem görmeye başladı. Her iki para birimi de bir önceki güne göre sınırlı yükseliş kaydetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,8770 liradan, euro 53,7040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,8750 liradan alınan dolar, 46,8770 liradan satılıyor.
53,7020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,7040 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,8590 lira, euronun satış fiyatı ise 53,5090 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: