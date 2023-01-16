Bakan Nebati, 139.1 milyar liralık bütçe açığını az buldu: OVP hedefimizden 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:, Orta Vadeli Program hedefinden daha düşük bir bütçe açığıyla yılın kapatıldığını söylediği açıklamasında enflasyonda düşüş olduğunu iddia ederek bunun süreceğini söyledi.

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Bakan Nebati, 139.1 milyar liralık bütçe açığını az buldu: OVP hedefimizden 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapattık

Türkiye hazinesi 2022 yılında 139,1 milyar TL bütçe açığı yazdı. Türk Lirası değer kaybederken faizin düşürülmesiyle birlikte ortaya çıkan kur krizi ile birlikte iktidarın bütçe yönetimi de yeniden tartışılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bütçe açığının öngörülerinden düşük olduğunu söyleyerek dikkat çekti.

2022 Yılı Değerlendirmesi-2023 Hedefleri programında konuşan Bakan Nebati bütçe performansıyla ilgili olarak, "Bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu. Böylece, bütçe öngörümüzden 139,3 milyar, OVP hedefimizden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz. Ayrıca, toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı" diye konuştu.

Bakan Nebati, 2023 yılında enflasyondaki düşüşün devam edeceğini de belirtti.

Milli gelir üzerine de değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, 2023 yılında kişi başı gelirin daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını söyledi.

2023 hedeflerine ilişkin olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen, üretkenlik odaklı vergi politikaları uygulamalarına devam edeceklerini, 1 Milyon İstihdam Projesi’yle nitelikli iş gücünün oluşması ve işverenle iş gücünün buluşmasını sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Nebati, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir alanlar için yeşil tahvil ihracı planladıklarını da ekledi.

 
 
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