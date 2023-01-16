Son dakika: Dolarda gevşeme beklentisi: Dolar endeksinde son yedi ayın en düşük seviyesi!

ABD'de hafta içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

ABD enflasyonun azalma eğilimine girmesiyle birlikte, para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 94 oldu.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle Fed'in sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin artarken dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 18,7890'dan işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,7610 ve en yüksek 18,8151 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7849'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ, SON YEDİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bugün 101,77 ile 3 Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda 102,2 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de 1,0830'dan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem