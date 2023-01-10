Bakan Kurum'dan 'ikinci el konut kampanyası' iddialarına ilişkin açıklama: Kısa vadede bir şey beklemeyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kısa vadede bir şey beklemeyin" dedi.

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Bakan Kurum'dan 'ikinci el konut kampanyası' iddialarına ilişkin açıklama: Kısa vadede bir şey beklemeyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İkinci el konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu mu?" sorusunu Bakan Kurum, "Şu anda bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını, istihdamı, üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" diye yanıtladı.

KONUT FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

"Konut fiyatlarında yaşanan artışın" sorulduğu Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim Kampanyasını duyururken, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz" cevabını verdi.

"KISA VADEDE BİR ŞEY BEKLEMEYİN"

"İkinci el konut kampanyası ne zaman hayata geçirilecek, bir takvim var mı?" sorusu üzerine Kurum, "Kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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