Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuştu.

Bilgin, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

ERDOĞAN, "TBMM'NİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT
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