Bakan Işıkhan'dan Flaş Asgari Ücret Açıklaması! 'Sendikalarla Görüşeceğim'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularını cevapladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısını yarın (Perşembe) yapacağını hatırlatan Işıkhan, “12 Aralık'ta ilk toplantımız gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha ayrıntılı bir şekilde toplantısına devam etti. Burada hükümet olarak hakem rolündeyiz.

İşçi kesiminin olmaması durumunda kamu kesimini temsilen 5 temsilciyle toplantımızı gerçekleştireceğiz ve aralık ayının sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 2026 yılının asgari ücretini duyuracağız. Ücreti, iş birliği ve sosyal diyalogla hem işçi kesimini memnun edecek hem de işveren kesimini geleceğe yönelik yatırımlarını etkileyecek bir seviyede belirlememiz lazım” dedi.

"SENDİKALARLA AÇIK BİR İLETİŞİM YAPISINA SAHİBİZ"

Bakan Işıkhan, "Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşüyor musunuz?" sorusuna, “Biz resmi daveti yaptık. Resmi davet sonrasında zaten Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Çünkü sendikalarla görüşüp görüşlerini almak zorundayız, görüşlerini alıp komisyona iletmek zorundayız. Bizim görevimiz bu, mutlaka istişarede bulunacağız” cevabını verdi.

