KOBİ’ler İçin Dev Kaynak! 1,5 Milyar Euro Destek Geliyor! İşte Öncelik Verilecek İşletmeler

Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir kaynak sağladı. İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi kapsamında 1,5 milyar euroya kadar finansman temin edilirken, kredi kullanımında kadın istihdamı yüksek olan ve afetlerden etkilenen işletmelere öncelik verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi’ni onayladı. Projenin uygulayıcı bankası Vakıfbank olacak.

KADIN VE AFETZEDE İŞLETMELER ÖN PLANDA

Reel sektörü desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, kadınların sahip olduğu veya kadın istihdam oranı yüksek işletmeler ile afetlerden zarar gören bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lere öncelikli finansman sağlanması hedefleniyor. Bu destekle birlikte kadın ve genç istihdamının artırılması amaçlanıyor.

DÜNYA BANKASI GARANTİSİ DEVREDE

Proje çerçevesinde Vakıfbank’ın farklı kreditörlerden sağlayacağı 1,5 milyar euroya kadar olan kaynağın 750 milyon euroluk kısmı Dünya Bankası garantisi altında olacak. Bu garanti sayesinde işletmeler, daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli kredi imkanlarına erişebilecek.

DIŞ FİNANSMAN TUTARI 4,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen işbirliğinin istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağladığını vurgulayarak, bu ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini ifade etti.

Yeni kaynakla birlikte KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaşması, istihdamın desteklenmesi ve ekonomik büyümeye katkının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA