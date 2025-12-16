Kasım Ayı Konut Satışları Açıklandı: Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde konut piyasasına ilişkin kasım ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Kasım ayında Türkiye genelinde toplam 141 bin 100 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8’lik azalışa işaret etti.

EN FAZLA SATIŞ ÜÇ BÜYÜK İLDE

Kasım ayında konut satışlarının en yoğun olduğu il İstanbul oldu. İstanbul’da 24 bin 234 konut el değiştirirken, Ankara’da 12 bin 706, İzmir’de ise 8 bin 540 konut satışı gerçekleşti.

EN AZ SATIŞ BU İLLERDE

Konut satışlarının en düşük seviyede kaldığı iller Ardahan, Bayburt ve Artvin olarak kayıtlara geçti. Ardahan’da 78, Bayburt’ta 131, Artvin’de ise 152 konut satıldı.

YILIN İLK 11 AYINDA ARTIŞ VAR

Ocak-Kasım döneminde ise tablo farklılaştı. Bu dönemde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133’e ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR SINIRLI KALDI

Kasım ayında ipotekli konut satışları yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Yılın ilk 11 ayında gerçekleşen ipotekli satışlar ise yüzde 53,5 artışla 207 bin 519’a çıktı. Kasım ayında 5 bin 483 ipotekli konut ilk elden satıldı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ AĞIRLIKTA

Kasım ayında diğer satış türleri kapsamında 119 bin 601 konut el değiştirdi. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 84,8’ini oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde diğer satışlar yüzde 8,5 artışla 1 milyon 226 bin 614 olarak gerçekleşti.

İLK EL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Kasım ayında ilk el konut satışları yüzde 5,4 azalarak 46 bin 589 oldu. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 33 olarak kaydedildi. Yılın ilk 11 ayında ise ilk el konut satışları yüzde 8,9 artışla 444 bin 96’ya yükseldi.

İKİNCİ EL KONUTLAR ÖNDE

İkinci el konut satışları kasım ayında yüzde 8,9 düşüşle 94 bin 511 olarak gerçekleşti. İkinci el satışların toplam içindeki payı yüzde 67 oldu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el konut satışları yüzde 15,4 artarak 990 bin 37’ye ulaştı.

YABANCILARA SATIŞ AZALDI

Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 9,7 azalarak bin 943 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam içindeki payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı. En fazla satış yapılan iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.

EN ÇOK KONUT RUS VATANDAŞLARINA

Ülke uyruklarına göre bakıldığında, kasım ayında en fazla konut satışı 310 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusları 159 satışla Ukrayna, 151 satışla Almanya vatandaşları izledi.

TÜİK verileri, aylık bazda düşüşe rağmen yıl genelinde konut satışlarında artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi