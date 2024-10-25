Bakan Işıkhan Duyurdu: 61 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Bakan Işıkhan Duyurdu: 61 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık" açıklamasında bulundu.

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