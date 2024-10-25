Dünya Bankası'ndan Finansman Adımı: Türkiye İçin İddiayı Duyurdular! Her An Artırılabilir

Dünya Bankası ve Türkiye'nin geçen yıl iki katına çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için görüşmeler yürütüldüğü iddia edildi.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın "daha artırılması" ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

1,9 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN İÇİN İMZALAR ATILDI

Ayrıca G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalandı.

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye sağladığı finansman paketini büyüklüğünün 35 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişim ve bu sürece olan güvene bağlamıştı.

Kaynak: Reuters