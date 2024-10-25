Ne Buzdolabı Ne Çamaşır Makinesi: Evde Elektriği En Çok Bu Cihaz Tüketiyor

Birçok kişi, evinde en çok enerji tüketen cihazların hangileri olduğunu tam olarak bilmiyor. Çoğunlukla buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi büyük cihazların en çok elektriği harcadığı düşünülse de, uzmanlar bu yaygın kanının aksine bu cihazların günümüzde oldukça ekonomik olduğunu belirtiyor. Enerji açısından en yoğun tüketim aslında daha küçük ev aletlerinden kaynaklanıyor.

SU ISITICINIZI SAKIN BÖYLE KULLANMAYIN

Uzmanlar, özellikle kettle gibi cihazların dikkat edilmesi gereken enerji tüketim noktalarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, su ısıtıcılarının açıldığında çok fazla elektrik harcadığını, bu nedenle de yalnızca ihtiyacınız kadar su ısıtmanın önemli olduğunu söylüyor. Çoğu kişinin bir veya iki fincan kahve yapmak için su ısıtıcısını tamamen doldurduğunu belirten uzmanlar, oysa bu uygulamanın oldukça maliyetli olduğunu belirterek, bu konuda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

'PARANIZI BOŞA YAKIYORSUNUZ'

Aynı şekilde, indüksiyonlu ocaklar da yüksek elektrik tüketimine sahip cihazlardan biri olarak öne çıkıyor. Ocakların verimli olabilmesi için sadece gerektiğinde açılması ve gereksiz yere açık bırakılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, aksi halde paranın adeta boş yere yakıldığını ifade ediyor.

GEREKSİZ ELEKTRİK TÜKETİMİNE YOL AÇIYOR

Bir diğer önemli konu ise cihazların sürekli olarak bekleme modunda kalması. Günümüzde birçok cihazın, hemen kullanıma hazır olması için bekleme modunda tutulduğunu söyleyen uzmanlar, bunun gereksiz enerji tüketimine yol açtığını ve önemli bir masraf oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre bazı televizyon modelleri gibi kapatılamayan cihazların fişten çekilmesi gerektiği aksi halde gereksiz elektrik tüketimine yol açtığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi