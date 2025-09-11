ATM Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Dekont Oyunu İfşa Oldu!
Dolandırıcıların ATM'deki yeni oyunu ifşa oldu. Bursa’da, ATM’den para çeken kişileri dolandırdığı öne sürülen bir şüpheli polis tarafından yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM’den para çeken üç kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
SAHTE DEKONT GÖSTERDİ
Yapılan araştırmada, mağdurlara “Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?” diyerek para çektirdiği ve karşılığında sahte dekont gösterdiği iddia edilen M.V.M. (40) isimli şüpheli tespit edildi.
6'ŞAR BİN LİRA DOLANDIRDI
Gözaltına alınan zanlının, üç kişiyi her birinden 6 bin lira dolandırdığı ileri sürülüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: