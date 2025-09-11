ATM Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Dekont Oyunu İfşa Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM’den para çeken üç kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

SAHTE DEKONT GÖSTERDİ

Yapılan araştırmada, mağdurlara “Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?” diyerek para çektirdiği ve karşılığında sahte dekont gösterdiği iddia edilen M.V.M. (40) isimli şüpheli tespit edildi.

6'ŞAR BİN LİRA DOLANDIRDI

Gözaltına alınan zanlının, üç kişiyi her birinden 6 bin lira dolandırdığı ileri sürülüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

