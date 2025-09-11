Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum
Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların 250 baz puanlık faiz indirimi kararına tepkisi nasıl oldu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum merak ediliyor. İşte dolar, euro ve altında son durum...
Dolar ve euroda yükseliş yaşandı. Dolarda yüzde 0,05 artış kaydedildi. Dolar/TL 41,29'dan işlem görürken, yüzde 0,12 artış yaşanan euro 48,37 seviyelerinde seyrediyor. Gram altın 4.810,78 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: