Asgari ücrete zam gelecek mi? SGK uzmanı tarih verdi!

AKP iktidarı asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatırken, SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan yeni açıklama geldi. Asgari ücrete temmuzda olmasa da eylül ayında mutlaka zam geleceğini ifade eden İsa Karakaş, yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak aktardı.

Asgari ücrete zam gelecek mi? SGK uzmanı tarih verdi!

Hükümet kanadından gelen açıklamalara rağmen milyonlarca asgari ücretlinin zam beklentisi sürerken, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, "Türkiye'de asgari ücret düşük değil" açıklaması geldi. Şimşek'in açıklamalarının ardından SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise asgari ücretlilere eylül ayında zam yapılmasının 'kaçınılmaz bir son' olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET DÖRTTE BİR ORANINDA ERİDİ

Halk TV'nin aktardığına göre; gelir dağılımına bakıldığında en yüksek dilim ile en düşük dilim arasındaki farkın 15 kattan fazla olduğuna dikkat çeken Karakaş, nüfusun sadece yüzde 1'inin Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 40'ına sahip olduğunu ifade etti. Karakaş, asgari ücretin bu yüksek uçurum arasında dörtte 1 oranında eridiğini belirtti.

"EYLÜL AYINDA ZAM KAÇINILMAZ"

Asgari ücrete ara zam gelmediği takdirde özel sektör çalışanlarının da mağdur olacağının altını çizen İsa Karakaş, "Eylül ayında asgari ücretin güncellenmesi enflasyon verileri nedeniyle kaçınılmaz olacak" diye konuştu.

Karakaş, asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

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