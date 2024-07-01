Özgür Demirtaş'tan "Asgari ücret düşük değil" diyen Bakan Şimşek'e yanıt: "Hayır..."

Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını savunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” ifadelerini kullandı.

Şimşek açıklamasında ayrıca, “Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye’yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak” ifadelerine de yer vermişti.

ŞİMŞEK’E YANIT DEMİRTAŞ’TAN

Şimşek’e yanıt Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek’in açıklamasının yer aldığı haberi alıntılayan Demirtaş, “Hayır düşüktür” dedi.

Demirtaş, geçen gün yaptığı bir paylaşımda asgari ücret artışının enflasyon artışına yol açacağını fakat buna karşın Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savunmuştu.