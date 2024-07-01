Özgür Demirtaş'tan "Asgari ücret düşük değil" diyen Bakan Şimşek'e yanıt: "Hayır..."

Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını savunan Bakan Şimşek'e yanıt Prof. Dr. Demirtaş'tan geldi.

Son Güncelleme:
Özgür Demirtaş'tan "Asgari ücret düşük değil" diyen Bakan Şimşek'e yanıt: "Hayır..."

Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını savunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten 8 ülke ile kıyas: Türkiye'de asgari ücret düşük değilBakan Şimşek'ten 8 ülke ile kıyas: Türkiye'de asgari ücret düşük değilEkonomi

Şimşek açıklamasında ayrıca, “Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye’yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak” ifadelerine de yer vermişti.

ŞİMŞEK’E YANIT DEMİRTAŞ’TAN

Şimşek’e yanıt Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek’in açıklamasının yer aldığı haberi alıntılayan Demirtaş, “Hayır düşüktür” dedi.

Demirtaş, geçen gün yaptığı bir paylaşımda asgari ücret artışının enflasyon artışına yol açacağını fakat buna karşın Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savunmuştu.

Etiketler
Asgari Ücret Mehmet Şimşek Özgür Demirtaş
Son Güncelleme:
CHP'li isim duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam Köprü ve otoyol ücretlerine zam!
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek... İşte ekonomistlerin enflasyon tahmini! Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek...
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Ateş duruşması başladı: Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı! Tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti anlattı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar