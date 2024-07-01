Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacak mı? Resmi açıklama geldi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Temmuz itibarıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara kur güncellemesi yapılacağını söyledi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "köprü ve otoyol ücretlerine zam" iddiası yalanlandı. Yapılan açıklamada; "Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerinde en son 15 Mayıs 2024 tarihinde güncellemeye gidildiğini ifade eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"FİYAT LİSTESİ DOĞRU DEĞİL"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesaplarından, '1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri' iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, 1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

📌Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir.



Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme… pic.twitter.com/Qf1O7Inyem — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 1, 2024

NE OLMUŞTU?

Yavuzyılmaz "1 Temmuz itibarıyla bu projelerde yapılacak kur ayarı ile geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü’nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 740 TL, Avrasya Tüneli’nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 180 TL olacak” açıklamasını yapan Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak" açıklamasını yapmıştı.