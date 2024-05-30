Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz'da Asgari Ücret Ne kadar Olacak?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlenen memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenlemeler devam ediyor. Asgari ücret ise 2022 yılı öncesinde her yılbaşında zamlanıyordu. Enflasyonla mücadele kapsamında, 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete toplamda dört kez artış yapıldı ve gözler şimdi 2024 yılına çevrildi.

İşveren Destekleri

Asgari ücret artışıyla birlikte işverenlere verilen destek miktarı da her yıl yeniden belirleniyor. Temmuz ayı öncesinde hem çalışanlar hem de işverenler, asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri mercek altına aldı. Asgari ücret belirlenirken enflasyon ve çeşitli veriler dikkate alınarak işçi ve işveren tarafı komisyonda bir araya geliyor. Bu görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zamla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

2024 Ara Zam Yapılacak mı?

2024 yılının Ocak ayında asgari ücrette tek seferlik bir artış olacağı birçok açıklamada dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam beklentilerine cevap vererek ekonomik verilerin iyi gittiğini vurguladı. "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." şeklinde konuştu. Asgari ücrete ikinci zam yapılmasına ilişkin bir gündem bulunmuyor.

2025 Ocak Ayında Yapılacak Zam

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak ve yeni zam 2025 yılının Ocak ayında belirlenecek. 2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira iken, Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5.500 liraya yükseltildi. 2023 yılında Ocak ayında asgari ücret 8.506 lira iken, Temmuz zammıyla birlikte 11.402 lira seviyesine yükseltildi. Son olarak 2024 yılının Ocak ayında yapılan zam ile asgari ücret 17.002 liraya yükseltildi.

Gelecek Zamlar ve Beklentiler

Ocak ayında asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 5.100 lira artışla 22.100 lira olacak. Zam oranı %40 olursa 6.800 lira artışla 23.802 lira, %50 zam yapılması durumunda ise 8.501 lira artışla 25.503 lira olacak. Bu hesaplamalar yüzdesel olarak hazırlanmıştır ve Ocak 2025'te asgari ücrete yapılacak zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

Bu içerikte asgari ücret zamları, işveren destekleri ve 2025 yılı için öngörüler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.